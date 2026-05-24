メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」が販売したチョコレートが、一部の客のもとに届いた際に「溶けていた」ことから、オンライン上で非常に厳しい批判を受けている。英紙エクスプレスが先日、報じた。最近、ファンたちはＳＮＳでアズ・エヴァーのチョコレートが届いたことを投稿する一方、失望も述べている。また、このチョコレートは非常に薄く、簡単に割れてしまうとも指摘されている。ある客はＴｉｋＴｏｋでチョコレ