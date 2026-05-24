ドジャースの近年の課題だった救援陣が抜群の安定感を見せている。ドジャースは２３日（日本時間２４日）、敵地ブルワーズ戦に１１―３で逆転勝ち。１勝１敗の五分とした。地元「カリフォルニアポスト」紙は「ドジャースのブルペンが記録的な無失点記録を樹立し、ブルワーズの連敗を止めた」との記事を配信した。先発した佐々木朗希投手（２４）は初回に３点を失ったが２回以降、立ち直った。打線は４回に一挙４点を奪い逆転