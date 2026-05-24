一度は消えかけた現役続行の火が、わずか一日で再びともった。元ドジャースでエンゼルス傘下３Ａソルトレーク所属のクリス・テイラー外野手（３５）が２３日（日本時間２４日）、引退を撤回した。ＭｉＬＢの移籍記録では２２日（同２３日）に現役引退とされたが、ＭＬＢ．ｃｏｍのレット・ボリンジャー記者によれば、実際には左前腕骨折によるマイナーの故障者リスト入りへ変更。復帰後は３Ａでプレーを続ける見通しという。米