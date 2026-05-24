俳優のトム・ハンクスは、今でも「トイ・ストーリー」シリーズに参加していることが信じられないという。1995年の第1弾からウッディの声を務めているトムは、俳優のティム・アレン、ジョン・ラッツェンバーガー、ウォーレス・ショーン、女優のジョーン・キューザックらと最新作「トイ・ストーリー5」で再びタッグを組めることに感激していると明かした。 【