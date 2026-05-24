火事の現場 消防によりますと、24日午後0時40分ごろ、瀬戸内市の住宅で「家が燃えています」と近くに住む人から119番通報がありました。 午後1時40分現在、消防が消火活動を続けています。今のところ、けが人などは確認されていないということです。