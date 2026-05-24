唐沢寿明 唐沢寿明、「ミステリー・アリーナ」続編に期待も「謹んでお断りいたします！」唐沢寿明、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、堤幸彦監督が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』公開初日舞台挨拶に登壇した。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山として主演を務める唐沢寿明。堤監督