◆春季高校野球関東大会▽決勝横浜１３―３浦和学院（２４日・千葉県野球場）１０年ぶりの決勝進出となった横浜（神奈川１位）が、浦和学院（埼玉１位）を下して春の関東大会を制した。村田浩明監督（３９）が主将を務め、捕手としてエース・涌井秀章（現中日）とバッテリーを組んだ２００４年以来、２２年ぶり７度目の頂点となった。１０点リードの９回にはプロ注目の織田翔希投手（３年）が登板。自己最速タイとなる１５