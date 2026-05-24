◇インターリーグパドレス2―0アスレチックス（2026年5月23日サンディエゴ）パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でアスレチックスを破り、2連勝。ナ・リーグ西地区首位のドジャースとのゲーム差0.5を維持した。少ない得点を持ち味の投手力で守り切った。2回1死満塁、タティスの押し出し死球で先制すると、2回1死二、三塁からフランスの遊ゴロの間に1点を追加。序盤の得点を5投手の継投で守り抜いた。先発のジオリト