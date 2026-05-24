タレントで作家の宮田愛萌（まなも）が２４日、都内で初エッセー「ないなら書けばいいじゃない！」（大和書房）の出版記念イベントを開催した。赤みの入ったツインテールに丈の短い白のワンピースで登場した宮田。同書について「思い出ブックだなと。頑張って書いたなとか、友達とか、家族のことを書いたり、今の自分を書いている」と振り返り、「書いている時は誰が読むんだろうと不安になった」と笑った。正直すぎる心中を