プレミアリーグ第37節の結果、アーセナルの22年ぶりのリーグ優勝が決定した。マンチェスター・シティがボーンマスと引き分けたことで、アーセナルはついに歓喜の瞬間を迎えることができた。決して順風満帆なシーズンというわけではなく、アーセナルは何度も失速した。国内のカップ戦も勝ち上がったが、トロフィーを手にすることはできなかった。プレッシャーが大きくなるなか、DFウィリアム・サリバは、優勝を確信した瞬間があった