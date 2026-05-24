歌手でタレントの森口博子が22日に自身のアメブロを更新。歌手でタレントの早見優からスニーカーなどをプレゼントされたことを報告した。この日、森口は前日に音楽プロデューサーの武部聡志と開催した「40周年 アニバーサリーツアー第二章“二人だけの語らい”」の東京ファイナルを終えたことを報告し「日常に戻り、淋しいなあ ほんと、みんなといい時間だったなあ…ほんとに、ありがとう」と心境をつづった。続けて、自身がパーソ