女優の細川直美が22日に自身のアメブロを更新。品数豊富な和食の夕食を公開した。この日、細川は「今日は一日気温が上がらず寒かったですね〜」と切り出し「衣替えをして片付けた長袖を出して着た方も多かったかと思います」とコメント。自身も「何だか風邪をひきそう…。と、早めのパブロンを飲んでおきました」と、冷え込みで体調を崩さないよう対策したことを明かした。続けて「そんな今日の夕食は和食」と報告し、食卓の写真を