タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が22日に自身のアメブロを更新。夕食で活用しているという調味料を紹介した。この日、凛は前日について「大雨で外には遊びに行けず…室内遊び場にいきました」と報告し、娘・寿々ちゃんがポーズをとる写真を公開。「3本になるけど全力ピース」とその様子をコメントした。続けて、夕食について「昨日は色合いの悪い夕飯」と切り出し、食卓の写真を公開。「ナムルも作