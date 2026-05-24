テイラーは昨季途中でドジャースからリリースされていた(C)Getty Images元ドジャースナインの去就に注目が高まっている。昨年までドジャースに在籍した外野手のクリス・テイラーに関して現役引退がマイナーリーグの公式サイトで公示されていたが、引退を撤回したという。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーンテイラーはドジャースに2016年途中から加入。17年はリーグ優勝決定シリーズでMVPに輝くな