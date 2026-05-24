京都１１Ｒ・都大路ステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝メリオーレム前走の中日新聞杯は、４角１４番手から上がり２位タイの脚で伸び５着。レース後に取材した記者によると、武豊騎手は「ためる競馬をしたけど、ラストはよく伸びている。このクラスでもやれる馬」と高い評価を与えていたようだ。３歳時はプリンシパルステークス２着、神戸新聞杯（５着）でも１番人気に支持されたほどだったが、ようやく復調の走りをアピールした