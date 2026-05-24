◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２４日・静岡）巨人が上位打線の３連打で追加点を奪った。１―０の３回１死二塁から１番・中山礼都外野手（２４）の左前適時打で２点目を奪うと、２番のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が右前打で続き、３番の同４位・皆川岳飛外野手（２３）＝中大＝が左翼へ２点適時二塁打を放った。２３日のファーム・リーグ・ハヤテ戦（静岡）では打線がつながりを欠き６安打２得点で