◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）「ＯＨＳＡＤＡＨＡＲＵＬＥＧＡＣＹＤＡＹ」として開催され、ホークス全選手が８９番を着用してグラウンドに現れた。試合前には王貞治球団会長や歴戦のホークス戦士の過去の映像などが流されて、セレモニーがスタート。藤井フミヤが本塁後方で応援歌「勝利の空へ」を熱唱すると、秋山幸二氏、工藤公康氏らレジェンドＯＢが続々と姿を見せ、最後に王