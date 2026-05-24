第３子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナが結婚１０周年を迎え、ウェディングショットを披露し注目を集めている。２４日までに自身のインスタグラムを更新。「今日で結婚１０周年を迎えました」と報告し、夫と並んだウェディングショットをアップした。続けて「記念日はほとんど気にしたことのないわたしたちですが、１０周年となると、なんだか、よくここまできたなぁと、しみじみこの１０年を振り返ったりしてみま