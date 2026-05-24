神奈川・南足柄市パークゴルフ協会（露木祐二会長）主催の「第２２回設立記念大会」が２４日、神奈川・南足柄市の「大口河川敷パークゴルフ場」で行われた（３６Ｈストロークプレー）。スタート時は曇り空だったが、次第に晴れ気温も急上昇。参加者たちは心地よい汗をかきながら楽しんでラウンドした。男性はスコア９２で山田俊男さん、女性はスコア９７で露木一江さんが優勝した。▽男性?山田俊男スコア９２?三元朗央同