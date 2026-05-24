2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が24日、誕生日を迎えて、これまでの半生や思いを綴ったライフストーリーブック「生きづらいぼくたちへ」の発売を発表した。同書は、莉犬がこれまでの人生や活動を通して感じてきた葛藤や悩み、支えてくれた人たちへの思いを自らの言葉で綴った一冊だ。幼少期の記憶や家族との関係、自身の性別に対する違和感、夢を諦めかけた過去など、これまで多くを語ってこなかった出来事や思い