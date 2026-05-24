テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは22日夜の放送で、3月に沖縄・名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、平和学習活動に参加していた同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故をめぐり、文科省が同校の学習プログラムについて政治的中立を定めた教育基本法に違反に反すると判断したことについてコメントした。文科省は4月24日に学校側の現地調査を行い、その内容を踏まえた報告