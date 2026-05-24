新幹線は乗車時間が長くなる傾向にあるため、隣の席など近隣のお客さんとトラブルが起きることもあります。例えば、匂いの強い料理を食べていたり、大きな声で騒いでいたり、靴を脱いで脚を組んでいたりなどがあるでしょう。 本記事では、新幹線の指定席を購入した人が同じ新幹線の自由席に移動することはできるのかどうか、新幹線で隣席とのトラブルが生じた場合はどうすれば良いのかを解説します。 指定席のチケ