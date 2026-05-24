親から現金を渡された際、「口座振込ではなく手渡しだから、税金は関係ないのでは」と考える人もいるかもしれません。 例えば、母親から「口座へ入れず、そのまま使いなさい」と現金30万円を受け取った場合、「記録が残らないなら贈与税は気にしなくてよいのでは」と感じることもあるでしょう。 しかし、贈与税は「現金をどう渡したか」ではなく、「財産を無償でもらったかどうか」で判断されます。そのため、手渡し