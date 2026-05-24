【HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）】 5月30日 発売予定 価格：3,740円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のパッケージ画像を公開した。発売は5月30日を予定しており、価格は3,740円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」より、ガウマン・ノビルが搭乗する「メッサーM