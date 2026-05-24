漫才コンビ・矢野・兵動の兵動大樹が23日、大阪城音楽堂で『おしゃべり大好き。感謝祭 しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ』を開催し、次の『兵【写真あり】驚きの若返り！ 薄毛をカバーしてイケオジになった兵動大樹動大樹のおしゃべり大好き。48』のツアー日程を発表した。『兵動大樹のおしゃべり大好き。』は、話芸のスペシャリスト・兵動がノンストップでしゃべり続けるトークライブで、2003年にスタートし、25