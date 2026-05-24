自治体の貯金にあたる財政調整基金について、前橋市は、２０２９年度末に枯渇する見通しを明らかにした。医療や福祉などの社会保障関係経費の増加に加え、大型の投資的事業が予定されていることが要因としている。市財政課によると、市中心部の再開発事業や、２９年に予定されている国民スポーツ大会の開催などで、２７年度以降に歳出が大幅に増加する見通しで、同基金を取り崩して予算編成を行う必要があるという。２６年度