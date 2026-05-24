俳優・木村文乃が２４日、自身のインスタグラムを更新し、第２子を出産したと発表した。恒例の「今日のごはん」を紹介するとともに、「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と記した。木村は昨年、フジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」に主演。日本メガネベストドレッサー賞芸能部門で受賞している。２３年３月に一般男性と結婚を発表後、７月には第１子を出産している。