山形県最上郡大蔵村の銅山川沿いに広がる「肘折（ひじおり）温泉」は、約1200年前の平城天皇の時代に発見されたと伝わる歴史ある古湯です。泉質は炭酸水素塩泉や塩化物泉で、肌に吸いつくようなとろみのある肌触りが特徴です。神経痛や疲労回復といった多彩な適応症があるだけでなく、肌をなめらかに整える「美肌の湯」としても定評があり、古き良き湯治場の風情を今に伝えています。そして、ひなびた情緒あふれる景観が魅力で、温