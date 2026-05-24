言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、人間関係や組織の課題で見られる心理的な傾向、おもてなしの場で使われる配慮の言葉、そしてデジタル社会を支える技術的な用語という、それぞれ性質が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きおも□□でー