「言葉がパッと思い出せない……」そんなことはありませんか？ 脳のトレーニングには、日常的に語彙を使い、新しい刺激を与えることが大切です。問題：□に入るひらがなは？・し・□・わ（縦の言葉）・か・□・こ・□（横の言葉）・ぼ・□・ず（縦の言葉）ヒント：名所を巡る楽しみを思い浮かべてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ん」「う」正解は「ん」と「う」でした。▼解説しんわ（神話）かんこう（観光）ぼうず（坊