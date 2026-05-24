◇プロ野球 パ・リーグ 楽天ーロッテ(24日、楽天モバイルパーク)ロッテの先発・ロング投手が、初回に8失点を喫しました。今季からチームに加入している新助っ人のロング投手。リリーバーとしてシーズンをスタートさせると、5月中旬から先発転向となりました。今季2試合目の先発登板となったこの日。表の攻撃では、3試合連続でホームランを放っていた山口航輝選手がタイムリーを放ち、1点の援護をもらってマウンドにあがります。そ