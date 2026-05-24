元TOKIOの松岡昌宏（49）が24日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の舞台を訪れた大親友の人気芸能人を明かした。主演舞台「はがきの王様」が上演中の松岡。「ありがたいことにいろんな方が見に来てくれるわけですよ。自分の仲間だったり」と明かした。「一番ウケたのは、前回の放送が5月17日で井ノ原の誕生日という話をこのラジオでもしたと思うんですけど、その5月17日に井ノ原がうちの舞台