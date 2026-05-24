◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス（24日、ベルーナドーム）オリックスの山岡泰輔投手が初回で交代となりました。2023年以来の先発となった山岡投手は1点をもらった初回、先頭のカナリオ選手に初球をとらえられ、同点のホームランを浴びます。さらに連続ヒットで2塁3塁となると、4番・ネビン選手の犠牲フライで逆転を許しました。その後フォアボールで1塁3塁となり、6番の平沢大河選手をレフトフライに打ち取ったところで岸田