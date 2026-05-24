◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）西武がアレクサンダー・カナリオ外野手の初球先頭打者本塁打で同点に追いついた。初回に１点を失い迎えた初回裏の攻撃。１番カナリオが山岡の初球１４５キロ直球を振り抜いた打球は、一直線に左中間スタンドに伸びていった。打った瞬間確信の今季３号ソロとなった。２番・滝沢と３番・渡部は連打で出塁し、無死二、三塁。ここで打席に入った４番のネビンが中犠飛を