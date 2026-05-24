◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックス・山岡泰輔投手は、初球被弾のスタートとなった。初回、森友の５号ソロで先制点をもらったが、先頭のカナリオに同点アーチを献上。１４５キロの直球を左中間へ運ばれた。続く滝沢、渡部の連打で無死二、三塁のピンチを招くと、たまらず厚沢投手コーチがマウンドへ。ネビンには勝ち越し犠飛を許した。さらに林安可を歩かせ、１死一、三塁。平沢を左飛に打ち取