大相撲夏場所は２４日、千秋楽を迎えた。１４日目終了時点で３敗の霧島、若隆景が一歩リードで、７人が優勝戦線に残る大混戦となっている。熱戦続きの夏場所を、女優の奥菜恵（４６）が両国国技館で観戦したことを報告。このほどＳＮＳに新規投稿し、「父と一緒に相撲観戦！！」と枡席で笑顔を浮かべるショットを公開した。国技館名物として知られる「やきとり」を手にして、「最高！！幸せ！！」と興奮をつづった。人気女優