世界的に競馬事業を展開する「クールモアスタッド」の経営者であるジョンマグニア氏の妻であるスーザン・マグニア氏が所有するスノースケープ（牝３歳、栗東・中内田）が、２４日の京都４Ｒ未勝利で１番人気に応えて勝利を飾り、ＪＲＡ初勝利を挙げた。アイルランドをはじめ、アメリカやオーストラリアにも牧場を構える同組織は、英愛ダービー馬のガリレオや００年の欧州年度代表馬に選出されたジャイアンツコーズウェイなども所