◇パ・リーグオリックス―西武（2026年5月24日ベルーナドーム）今季初登板で3年ぶりの先発マウンドに立ったオリックス・山岡が1回持たずに降板した。森友の先制ソロで援護してもらったものの、わずか1球でリードを吐き出した。先頭のカナリオに初球、145キロの高めボール球を完璧にとらえられて左中間への同点ソロ被弾。続く滝沢、渡部にも連打され、4番ネビンの中犠飛で勝ち越しを許した。さらに林安可に四球を与え、