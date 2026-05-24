■MLBジャイアンツ 10ー3 ホワイトソックス（日本時間24日、オラクル・パーク）【MLB 2026】村上宗隆、歴史を塗り替えるルーキーイヤー！ホームラン全記録と全日程・全結果ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのジャイアンツ戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数ノーヒットに終わった。試合は、3−3の同点で迎えた5回、ジャイアンツ打線に2ラン本塁打と満塁本塁打を打たれ、一挙に6点を失うなどホワイトソックスが大差で