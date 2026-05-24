１９２０年代に整備もバス廃業で管理者不在に富士山を麓から登る「吉田口登山道」について、山梨県富士吉田市などが再興に向けた動きを本格化させる中、この登山道と併走する遊歩道の活用に注目が集まっている。１合目手前までをつなぐ道だが、吉田口登山道と同様に荒れている箇所も多く、同市や地元有志らが、改めてこの道を整備し、麓からの登山をＰＲしていこうと、様々な策を検討している。（涌井統矢）「スバルライン開通