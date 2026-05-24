「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースが大勝で地区首位対決を１勝１敗に持ち込んだ。原動力となったのは佐々木朗希投手の後を受け、４イニングを無失点に抑えたリリーフ陣。これで３６イニング連続無失点となり、球団はフランチャイズ記録を更新したと発表した。六回から２番手で登板したベシアはイエリッチを四球で歩かせたが、後続をきっちりと仕留めた。七回のマウンドには右腕のハート