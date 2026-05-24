開催：2026.5.24 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 2 - 0 [アスレチックス] MLBの試合が24日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとアスレチックスが対戦した。 パドレスの先発投手はルーカス・ジオリト、対するアスレチックスの先発投手はジョン・ギンで試合は開始した。 2回裏、1番 フェルナンド・タティス カウント0-1から押し出しの死球でパドレス得点 SD 1-0 ATH 3回裏、7番 タイ・フランス 5