【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2 宮田俊哉が手がけた小説『境界のメロディ』の発売2周年を記念し、作品のポータルサイトがオープンした。 ■TVアニメ化も決定した宮田俊哉が書き綴る音楽と青春の物語 『境界のメロディ』は、著者・宮田俊哉による音楽×青春を題材とした物語。2024年5月24日に小説1巻が発売され、翌年5月から月刊コミック誌『ヤングエース』でコミカライズ連載がスタ&#