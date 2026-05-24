◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）3連敗中の巨人。交流戦前の最終戦となる試合のスタメンが発表されました。野手は2選手を入れ替え。巨人打線は前日わずか3安打に抑えこまれましたが、代打でチーム唯一の“クリーンヒット”を放った丸佳浩選手が「1番・ライト」で起用されました。さらに浦田俊輔選手も「2番・サード」で先発復帰となっています。先発マウンドにあがるのは、前回登板で巨人以外のセ・リーグ球団