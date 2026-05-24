政権交代を目指し、衆議院の立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合。衆院選直前に結党され、歴史的大敗を喫しました。今後の見通しが立たない中、落選した議員たちはいま、何をしているのか。“前”議員2人を取材すると、苦悩する姿が見えてきました。■今なお立憲民主党時代のポスターが4月、さいたま市にある事務所を訪ねました。その前に置かれた看板には、「衆議院議員」の上に「前」という文字が加えられていました。中道