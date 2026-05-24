5児の父でタレントのつるの剛士（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。次女＆三女の近影を披露した。【写真】「みんな頑張ってて偉い！」ミシンがけに励む次女＆庭で試験勉強に励む三女の近影を披露したつるの剛士つるのは「帰宅したら、、次女は学校の課題に追われてミシンがけ。三女はなんと、庭で試験勉強しとる。。それぞれ頑張ってるなあ。パパも勉強がんばろ」と娘たちの“頑張り”に心打たれた心境をつづり、それ