「巨人−阪神」（２４日、東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）がプロ初の三塁で先発出場となった。立石は１９日の中日戦（倉敷）でデビューし、４試合連続で左翼でのスタメンだった。プロ初安打から４試合連続で安打を記録。２３日には決勝の先制適時打を放っていた。この日は試合前練習から三塁に就き、ノックを受けていた。また佐藤輝が右翼で出場。今季は全試合で三塁を任され、右翼スタメンは昨