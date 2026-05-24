JALの公式YouTubeサブチャンネル「JAL、サブチャンネルはじめました」が24日までに更新され、ロックバンド・King Gnuのメンバーが登場し、話題となっている。【動画】「手違いのような奇跡」… King Gnuの井和輝＆勢喜遊がCA体験救命胴衣の着用方法も実演公開されたのは「色々あってKing Gnuの2人がCA体験することになりました」の動画。新井和輝と勢喜遊が、JALエアラインスクールの食事サービスと安全訓練のカリキュラムを