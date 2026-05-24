極楽とんぼの加藤浩次が２３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。北海道出身の芸能人による集い「北海道会」について「凍結状態」と明かして、スタジオをざわつかせた。この日のゲストの女優・佐々木希が、秋田出身の芸能人が集まる「秋田県人会」について言及。柳葉敏郎や藤あや子、加藤夏希、高橋優、椿鬼奴、鳥居みゆき、ハナコ・岡部大、生駒里奈らがメンバーで、佐々木は「今、ＬＩＮＥグループも秋田県人会５