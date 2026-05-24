敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に11-3で勝利した。佐々木朗希投手が5回3失点で3勝目を挙げたこの試合。NHK-BSの中継にも映った“謎の軍団”の姿に、日本ファンが連日注目していた。ドジャースがリードして迎えた8回の攻撃中、NHKの中継画面には突如、スタンドに上半身裸で集まった男性ファン達の姿が映し出された。左翼ポール際、外野スタンド上段に約200人がおり、投手交